Отстраненный из-за обвинений в изнасиловании от тренировок с «МЮ» Антони заявил о невиновности

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Антони на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост, в котором заявил о непричастности к изнасилованию своей девушки.

Спортсмен отметил, что будет сотрудничать со следствием, чтобы помочь как можно быстрее расследовать дело.

«Я договорился с клубом, что буду отсутствовать некоторое время, пока буду заниматься выдвинутыми против меня обвинениями. Это обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих партнеров по клубу и чтобы избежать лишнего шума. Я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Буду сотрудничать с полицией для скорейшего разрешения ситуации и надеяться, что как можно быстрее смогу вернуться в команду», — написал Антони.

5 сентября бывшая девушка Антони в интервью порталу UOL заявила, что спортсмен неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что она подала жалобу в полицию. Сам футболист заявил о своей невиновности на своей странице в Instagram.

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