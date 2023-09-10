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Тренер Янчук дал прогноз на финал US Open между Медведевым и Джоковичем

Тренер Янчук уверен в победе Медведева над Джоковичем в финале US Open

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Toby Melville/Reuters

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук выразил мнение, что россиянин Даниил Медведев одержит победу над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open. Слова Янчука передает «Чемпионат».

«Я уверен, что Медведев одолеет Джоковича. Во-первых, Даниил не раз обыгрывал Новака, в том числе на этом турнире. Во-вторых, время работает против Джоковича: сербу — 36, Медведеву — 27. Эта разница сказывается. Джокович должен помнить, что он уже получал уроки от Медведева. Это будет сказываться на игре серба», — сказал Янчук.

Медведев в полуфинале US Open победил Карлоса Алькараса, который является первой ракеткой мира, со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

В финале российский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем. Матч состоится на центральном корте имени Артура Эша 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

Ранее российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова призналась, что была удивлена победой Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом.

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