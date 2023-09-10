Дисквалифицированный Федотов вновь выйдет на лед в матче КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА опубликовал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского «Куньлуня».

Ворота армейской команды будет защищать голкипер Иван Федотов. Стратовое вбрасывание состоится в 16:00 по московскому времени.

4 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года.

ЦСКА после четырех сыгранных матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе четыре очка. «Куньлунь» занимает второе место на Западе набрав шесть баллов. Лидером таблицы на Западе является нижегородское «Торпедо», которое заработало шесть очков.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что у Федотова есть хорошие перспективы.