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Полузащитник «Црвены Звезды» Пруцев может перейти в «Рому»

Сalciomercato: полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может перейти в «Рому»

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Wikimedia Commons

Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Егор Пруцев интересен итальянской «Роме». Об этом сообщает Сalciomercato.

По информации источника, итальянский клуб оценивает возможный трансфер в €3 млн.

Пруцев перешел в сербскую команду летом прошлого года. Россиянин провел шесть матчей в сезоне-2022/23, не отличившись результативными действиями. До этого он играл за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Сообщалось об интересе к нему швейцарского «Базеля». Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тысяч.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» в очередной раз стала чемпионом Сербии. Клуб из Белграда является самой титулованной командой своей страны.

Старший брат Егора выступает за московский «Спартак», куда он перешел зимой прошлого года.

Ранее сообщалось, что Пруцев на правах аренды перешел в словенский «Целе».

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