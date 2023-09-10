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Глушаков не сыграл за «Спартак» из-за конфликта с тренером

«Матч ТВ»: Глушаков не сыграл за легенд «Спартака» из-за конфликта с Каррерой

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский полузащитник Денис Глушаков не сыграл в матче между легендами «Спартака» и сборной мира памяти Ильи Цымбаларя из-за конфликта с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой и болельщиками московского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У Глушакова и Карреры не самые лучшие отношения, также у Дениса был конфликт с фанатами», — сказал источник.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари Нижний Новгород», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел в составе нижегородского клуба девять матчей и забил один мяч.

Ранее Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Рубине».

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