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Хоккеист Джозефс: Малкин не стал бы великим без Кросби

Нападающий «Лады» Джозефс: Малкин не стал бы таким великим без Кросби

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Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий «Лады» Трой Джозефс высказался о влиянии российского форварда Евгения Малкина и канадца Сидни Кросби на «Питтсбург Пингвинз». Его слова передает Sport24.

«Без Малкина Кросби был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем сейчас, а Малкин не стал бы таким великим без Кросби. Похожая ситуация сейчас в «Эдмонтоне», где так же сравнивают Макдэвида и Драйзайтля. Вообще, Кросби ведет свое противостояние с Овечкиным, их больше сравнивают по величию, – сказал Джозефс.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Его команда не смогла попасть в плей-офф турнира. Малкин три раза завоевывал Кубок Стэнли. Также Евгений является двукратным чемпионом мира.

Ранее жена Евгения Малкина похвасталась своей фигурой.

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