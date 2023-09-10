Экс-тренер «Спартака»: Москва не изменилась за пять лет

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Москва не изменилась за последние пять лет. Его слова передает «Чемпионат».

«За пять лет — Москва не изменилась. Прекрасный город! Огромные эмоции от возвращения сюда. Мне кажется, что отсюда не уезжал. Как будто я только позавчера уехал в Италию», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил его на посту главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России.

В 2017 году итальянец привел «Спартак» к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 10 очков. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют против «Сочи».

Ранее Каррера признался, что не смотрит матчи «Спартака».