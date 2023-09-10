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Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведев — Джокович

Экс-теннисист Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведев — Джокович

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем. Его слова передает «Чемпионат».

«Джокович всегда остается Джоковичем — 23 турнира «Большого шлема». Даже проигрывая 0:2 по сетам, он все равно выигрывает. Показалось, что в этот раз он был не в своей тарелке в матче с Шелтоном. Но смог выиграть. Думал, может, где-то устанет или развалится, но ничего подобного не случилось. Это должен быть хороший спектакль и праздник», — сказал Чесноков.

В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

В полуфинале Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Медведев высказался о матче с Джоковичем.

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