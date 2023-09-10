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Российская легкоатлетка пришла на чужую свадьбу в платье с глубокими разрезами

Легкоатлетка Баркова пришла на чужую свадьбу в платье с глубокими разрезами

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Imagebroker/Siepmann/Global Look Press

Российская прыгунья в длину Виктория Баркова пришла на чужую свадьбу в платье с глубокими разрезами.

Одна из девушек, которая была приглашена на свадьбу, выложила фотографии Барковой в свои соцсети.

«Девушка, которая поймала букет невесты, — профессионально выступающая спортсменка по прыжкам в длину. У нее сумасшедшей красоты ноги — каждая мышца прорисована и играет при ходьбе. Разрезы на платье позволили полюбоваться ножками», — подписала девушка снимок.

Баркова родилась в 2001 году в Хабаровске. Легкой атлетикой она занимается с девяти лет. В 2020 года она заняла первое место на первенстве России. Она является членом сборной России.

В одном из интервью она рассказала, что спорт играет большую роль в ее жизни.

«Я слишком привыкла пропадать по 3 часа в манеже, что просто не смогу от этого отказаться», — добавила она.

Интересно, что Баркова еще участвует в соревнованиях в беге на 60, 100 и 200 метров. Она является большой любительницей домашних животных. Дома у нее живет собака.

Восемь лет Баркова занималась народным танцами.

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