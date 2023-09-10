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Холанд рассказал о своем отношении к Гвардиоле

Игрок «Ман Сити» Холанд заявил, что прогрессирует под руководством Гвардиолы

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Carl Recine/Reuters

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что развивается под руководством наставника клуба Хосепа Гвардиолы, передает L'Equipe.

«С ним у нас очень хорошие отношения. Конечно, он очень требователен в работе, прямой и честный в словах. Но это его стиль управления. Чтобы развиваться и прогрессировать, лучше знать всю правду», — сказал Холанд.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец еще не отметился забитыми мячами.

31 августа норвежский форвард был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Холанд назвал самую важную вещь в мире.

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