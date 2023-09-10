Медведев о финале US Open: мне будет все равно, первый он или второй

Российский теннисист Даниил Медведев перед финалом US Open против Новака Джоковича высказался о статистике личных встреч с сербом, передает Sport24.

В личных противостояниях Медведев уступает со счетом 5:9, но все матчи россиянин выиграл, когда Джокович был первой ракеткой мира.

«Забавная статистика, потому что пока он еще не № 1. Вообще, я не знаю, почему такая статистика. В воскресенье мне будет все равно, первый он или второй. Это Новак Джокович, и я хочу его обыграть», — сказал Медведев.

В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

В полуфинале Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер Медведева описал одной фразой победу над Алькарасом.