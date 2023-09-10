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Каррера признался, что не смотрит матчи «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Каррера рассказал, что не смотрит матчи бывшей команды

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РИА Новости

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не смотрит матчи бывшей команды, передает RT.

«Матчи мне не удается смотреть, но я всегда слежу за результатами команды. Я не готов говорить о работе Гильермо Абаскаля и об игре красно-белых», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил его на посту главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России.

В 2017 году итальянец привел «Спартак» к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 10 очков. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют против «Сочи».

Ранее Каррера рассказал, предлагали ли ему вернуться в «Спартак».

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