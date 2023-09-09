Черчесов оценил уровень интриги в РПЛ

Бывший главный тренер столичного «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов заявил, что не следит доскональным образом за текущим сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Чтобы что-то сказать про текущий сезон чемпионата России, его нужно досконально знать. Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чем не уверен. Кажется, что есть интрига? Кажется — правильное слово. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу», — заявил Черчесов.

После семи туров РПЛ сезона-2023/24 в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 17 очков из 21 возможного. Следом за командой Владимира Ивича расположились самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит», имеющие в активе по 14 очков.

На протяжении последних пяти сезонов в РПЛ чемпионским титулом неизменно владеет «Зенит», который тренирует Сергей Семак.

Ранее Станислав Черчесов сделал комплимент фанатам «Спартака».