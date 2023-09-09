Уроженка Москвы выиграла US Open

Уроженка Москвы Анна Данилина вместе с представителем Финляндии Харри Хелиеваарой выиграла Открытый чемпионат США (US Open — 2023) в миксте.

В решающей игре выступающая за Казахстан Данилина вместе со своим партнером переиграла пару Джессика Пегула / Остин Крайчек. Поединок прошел в Нью-Йорке и завершился в двух сетах — 6:3, 6:4.

По ходу игры Данилина и Хелиеваара сделали семь подач навылет, допустили четыре двойных ошибки и выиграли 71% мячей с первой подачи.

Их оппоненты не совершили ни одной двойной ошибки, не сделали ни одного эйса и выиграли 66% мячей с первой подачи.

В 23:00 по московскому времени стартует финальный матч US Open — 2023 в женском одиночном разряде, в котором сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.

10 сентября в 23:00 начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер Даниила Медведева описал одной фразой его победу над Карлосом Алькарасом.