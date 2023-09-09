Фигуристка Трусова показала, как дрессирует пса

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова опубликовала пост в своем Telegram-канале, посвященный поездке в Мексику.

Спортсменка выложила фото с поклонницей и ее собакой, после чего уделила питомцу несколько секунд, занявшись дрессировкой.

На опубликованном видео Трусова предлагает собаке «отбить пять», на что та соглашается.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года и заняла второе место.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

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