Загитова показала тренировку в «Сочи Парке»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) небольшой фрагмент своей разминки.

Спортсменка рассказала своим подписчикам, что сегодня у нее был день отдыха, после чего показала комплекс из нескольких упражнений на растяжку.

«После выходного нужно особенно хорошо разминаться», — написала фигуристка, отметив геотег «Сочи Парка».

В активе фигуристки, помимо победы на ОИ-2018, есть золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова стала работать телеведущей в проекте «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что бывшая россиянка выиграла престижный турнир по фигурному катанию