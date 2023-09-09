Каррера назвал самый популярный клуб России

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера в интервью «Матч ТВ» заявил, что его экс-команда является самой популярной на территории России.

По его словам, популярность «Спартака» сравнима с популярностью туринского «Ювентуса».

«Безусловно, «Спартак» — это очень сильный клуб. Он часто побеждал в своей истории. Это выдающийся клуб, именно поэтому у него столь внушительная армия фанатов.

Думаю, что «Спартак» и «Ювентус» сопоставимы по уровню популярности. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а «Ювентус» — в Италии», — заявил Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. За это время красно-белые выиграли золотые и бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), стали обладателями Суперкубка России, а также дебютировали на «Открытие Арене» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» в 2024 году может перейти в «Барселону».