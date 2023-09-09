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Экс-игрок «Рубина» в 2024 году может перейти в «Барселону»

El Nacional: «Барселона» намерена подписать Кварацхелию в 2024 году

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий в настоящее время за «Наполи», в 2024 году может пополнить состав каталонской «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство сине-гранатовых считает, что сумело справиться с финансовыми трудностями, благодаря чему имеет финансовые ресурсы для подписания грузинского игрока.

В «Барселоне» считают, что Кварацхелия в ближайшее время может стать одним из лучших футболистов планеты. Неаполитанский клуб не готов расставаться с 22-летним полузащитником менее чем за €100 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Кварацхелия провел две игры, в которых отметился одной результативной передачей.

6 сентября 2023 года стало известно, что грузин попал в список претендентов на «Золотой мяч — 2023».

Ранее сообщалось, что Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».

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