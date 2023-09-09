В ФТР назвали матч Медведева и Алькараса лучшим на всем US Open — 2023

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату» назвал полуфинальный матч Открытого чемпионата США (US Open — 2023) между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом лучшим на всем турнире.

По его мнению, спортсмены показали отличный теннис на больших скоростях.

«В этом матч было большое количество головокружительных розыгрышей, если говорить в совокупности по уровню интриги и общего уровня тенниса, на этом турнире это был, пожалуй, лучший матч», — заявил Селиваненко.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

Ранее стало известно, что сделал Карлос Алькарас после поражения от Даниила Медведева в полуфинале US Open — 2023.