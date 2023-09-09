Стало известно, что сделал Алькарас после поражения от Медведева

Первая ракетка мира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Карлос Алькарас не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации тенниса Испании.

Вместо него за Испанию сыграет 35-летний Альберт Рамос.

На групповом этапе испанцы сыграют против Чехии, Южной Кореи и Сербии. Эти матчи пройдут в Валенсии с 12 по 17 сентября.

В полуфинале US Open — 2023 Алькарас проиграл Даниилу Медведеву. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на обилие звездных гостей на полуфинале US Open.