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Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Изидор на правах аренды перешел в «Зенит»

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор стал футболистом петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых на своем официальном сайте.

Французский нападающий будет защищать цвета действующих чемпионов России на протяжении сезона-2023/24. Выступать за новый клуб Изидор будет под десятым номером — до перехода в саудовский «Аль-Иттихад» под ним играл Малком.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Вильсона Изидора в Петербурге и желает забивать еще больше — в сине-бело-голубых цветах», — заявила пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Изидор провел четыре игры, в которых забил один мяч и не отдал ни одной результативной передачи.

После семи туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков.

В РПЛ Изидор выступает с 2022 года, перейдя в «Локомотив» из «Монако».

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