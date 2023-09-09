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Фетисов обвинил МОК и ЮНЕСКО в продажности

Депутат Госдумы Фетисов обвинил МОК и ЮНЕСКО в продажности

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «Парламентской Газете» негативно оценил существующий формат деятельности Международного олимпийского комитета (МОК), обвинив его в погоне за большими деньгами.

По его словам, организация перестала следовать олимпийским принципам, заложенным еще в XIX веке.

«Мировые институты, которые отвечают за международный спорт — МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма «спорт во имя мира», олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дешево продали.

Предали миллионы мальчишек и девчонок, считавших Олимпийские игры чем-то особенным, чистым, честным. Считаю, это плевок в историю», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Стоит отметить, что в некоторых видах спорта россияне участвуют в качестве нейтральных атлетов.

Ранее был назван самый дорогой спортивный клуб мира.

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