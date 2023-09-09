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Медведев отреагировал на обилие звездных гостей на полуфинале US Open

Теннисист Медведев посматривал в сторону звездных гостей в полуфинале US Open

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REUTERS/Shannon Stapleton

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что посматривал в сторону звездных гостей во время полуфинала Открытого чемпионата США (US Open) против испанца Карлоса Алькараса. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Действительно, постоянно показывали разных звезд. Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал – кто там? Кажется, увидел всех, действительно, там были большие звезды. Здорово, что людям нравится теннис. Приятно, что матч доставил удовольствие людям, которых я вижу по телевизору, чьим поклонником являюсь», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее эксперт заявил, что Медведев «сожрет» Джоковича в финале US Open.

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