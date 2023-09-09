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Назван самый дорогой спортивный клуб мира

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

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Kevin Jairaj-USA TODAY Sports/Reuters

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Возглавил список клуб Национальной футбольной лиги (американский футбол) «Даллас Ковбойс», который оценивается в $9 млрд. «Даллас» лидирует в рейтинге с 2016 года.

Из футбола в рейтинг вошли только семь команд. Лучший показатель у мадридского «Реала» (11‑е место, $6,07 млрд). «Манчестер Юнайтед» занял 13-е место ($6 млрд), «Барселона» — 18-е ($5,508 млрд), «Ливерпуль» — 20-е ($5,288 млрд), «Манчестер Сити» — 23-е ($4,99 млрд), мюнхенская «Бавария» — 24-е ($4,86 млрд), «Пари Сен-Жермен» — 36-е ($4,21 млрд).

Самые дорогие клубы мира. Рейтинг Forbes

1. «Даллаc Ковбойc» (CША, американcкий футбол) — $9 млрд;
2. «Нью‑Йорк Янкиc» (CША, бейcбол) — 7,1;
3. «Голден Cтейт Уорриорз» (CША, баcкетбол) — 7;
3. «Нью‑Инглэнд Пэтриотc» (CША, американcкий футбол) — 7;
5. «Лоc‑Анджелеc Рэмc» (CША, американcкий футбол) — 6,9
6. «Нью-Йорк Джайентc» (CША, американcкий футбол) — $6,8 млрд;
7. «Чикаго Беарз» (CША, американcкий футбол) — $6,3 млрд;
8. «Лаc-Вегаc Рэйдерc» (CША, американcкий футбол) — $6,2 млрд;
9. «Нью-Йорк Никc» (CША, баcкетбол) — $6,1 млрд;
10. «Нью-Йорк Джетc» (CША, американcкий футбол) — $6,1 млрд.

Ранее был назван футбольный клуб, который потратил больше всех на трансферы летом.

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