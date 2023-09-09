Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер заявил, что Медведев «сожрет» Джоковича в финале US Open

Тренер Янчук считает, что Медведев уверенно обыграет Джоковича в финале US Open

close
100%
Global Look Press

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграет серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open). Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Думаю, Медведев не только может обыграть Джоковича, он его «сожрет»! Джокович получит очень хорошую оплеуху в финальном матче. Думаю, сербу не хватит скорости и силы, все-таки скажутся его тридцать шесть лет», — сказал Янчук.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Кафельников рассказал, что нужно сделать Медведеву для победы над Джоковичем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях