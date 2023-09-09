Заслуженный тренер заявил, что Медведев «сожрет» Джоковича в финале US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграет серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open). Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Думаю, Медведев не только может обыграть Джоковича, он его «сожрет»! Джокович получит очень хорошую оплеуху в финальном матче. Думаю, сербу не хватит скорости и силы, все-таки скажутся его тридцать шесть лет», — сказал Янчук.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

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