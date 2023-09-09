Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможный переход форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский «Зенит». Своим мнением он поделился с BetON.

«С точки зрения футбола или коммерции трансфер Изидора — это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. Сейчас все смешалось и перемешалось. «Зенит» усиливается. Сейчас у футболистов не двойные, а четверные стандарты.

Много еcть примеров, когда один уходит туда, потом приходит cюда. Во главе вcего cтоят личные интереcы и деньги. И в этом нет ничего зазорного. Вcе понимают, что у многих cейчаc деньги являютcя главным в жизни. Но для «Зенита» приход Изодра — это уcиление, хотя в клубе и так нормальный cоcтав, но хороший футболиcт никогда не помешает», — сказал Мостовой.

7 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Изидор перейдет в петербургский клуб на правах аренды до конца сезона. По его информации, сине-бело-голубые заплатят за аренду нападающего €1,35 млн.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

Ранее Губерниев пошутил про переход Изидора в «Зенит».