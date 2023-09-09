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Медведева провела нежную фотосессию

Российская фигуристка Медведева провела фотосессию в одежде из своей коллекции

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в Telegram-канале кадры из новой нежной фотосессии в спортивном костюме из собственной коллекции одежды.

Спортивные кофта и брюки еще не появились в каталоге на официальном сайте коллекции Медведевой. Отметим, что фирменное худи от фигуристки стоит 9,5 тысяч рублей, а футболка — 6,5 тысяч.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Медведева рассказала, как ее затащить в постель.

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