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Карпин: в нашем поколении не все кричали «За родину! За Сталина!»

Тренер Карпин рассказал об отношении игроков сборной России к патриотизму

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@TeamRussia/twitter.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о патриотизме игроков национальной команды. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Чувствую ли, что для футболистов вопрос престижа игры за сборную серьезный? Для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей, но в принципе да. Так же, как и в нашем поколении. Не все из нас кричали «За родину! За Сталина!» У нас тоже был кто-то в большей степени, кто-то в меньшей — так же, как и сейчас», — заявил Карпин.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин заявил, что молодые футболисты должны совершить ошибки.

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