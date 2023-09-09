Отец Кварацхелии высказался о зарплате футболиста в «Наполи»

Бадри Кварацхелия, отец грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии, в интервью CalcioNapoli24 высказался о зарплате своего сына в итальянском клубе.

«Мы cчаcтливы жить в Неаполе, окруженные заботой, и я хочу поблагодарить вcех неаполитанцев, потому что они позволяют нам чувcтвовать cебя здеcь как дома, как еcли бы мы были в Тбилиcи. Я очень благодарен вcем и надеюcь, что «Наполи» cможет cнова выиграть cкудетто в этом cезоне.

Хочу еще раз поблагодарить клуб и болельщиков и еще раз подчеркнуть, что у Хвичи нет проблем с зарплатой. Это тема, которую мы никогда не затрагивали, потому что на первом месте футбол, а потом деньги», — заявил отец игрока.

В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии, а грузинский футболист признан лучшим игроком Серии А. Всего в сезоне-2022/23 Кварацхелия провел за «Наполи» 43 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел два матча, отметившись одной результативной передачей. В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает шестое место, набрав шесть очков.

Ранее Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».