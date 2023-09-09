Бывший форвард «Локомотива»: Тарасов называл меня петухом

Экс-нападающий московского «Локомотива» Даме Н'Дойе в интервью «РБ Спорт» рассказал о шутках бывшего одноклубника Дмитрия Тарасова.

«Часто ли надо мной шутил Тарасов? Постоянно! Называл меня петухом. Всегда! Почему? Без понятия. Если серьезно, то он чаще говорил «братик». Когда я не обращал на него внимания, он кричал мне «Эй, петух», а я продолжал игнорировать его, ха-ха. Я к нему обращался всегда «братик». Говорил: «Братик, давай в ресторан». У нас отличные отношения с ним, шутили, прикалывались», — вспомнил Н'Дойе.

Сенегальский нападающий выступал за «железнодорожников» с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за красно-зеленых он забил 27 мячей и сделал три результативные передачи.

Тарасов играл за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. За это время он провел 184 матча, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. Вместе с командой он становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

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