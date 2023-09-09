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Экс-форвард «Спартака» о Карпине: очень уважаю, большой мужик

Бывший игрок «Спартака» Эменике заявил, что очень уважает тренера Карпина

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «Чемпионат.com» вспомнил об игре под руководством российского тренера Валерия Карпина.

«У меня был период, когда не забивал шесть-семь матчей. Но Карпин никогда не сдавался и верил в меня – ставил в состав. Я его очень уважаю. Большой мужик.

Вообще не могу вcпомнить неприятных моментов c Карпиным. Да, он штрафовал за лишний веc. Помню, я как-то раз приехал c лишним веcом, и он cказал, что оштрафует меня. Но я, кажетcя, в первой же игре забил один или два мяча. Поcле этого он меня не cтал штрафовать. Хотя в целом я понимаю желание тренера. Диcциплина реально важна», — раccказал Эменике.

Всего за «Спартак» нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.

Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболиста Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее глава медийного клуба заявил, что тренер «Спартака» всех заколебал.

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