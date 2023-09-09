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Ярошик захотел рассказать чехам правду о России

Тренер Ярошик не чувствовал давления из Чехии за время работы в России

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Иржи Ярошик в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос о давлении из Чехии из-за работы в России.

«Знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.

Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны. Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — заявил Ярошик.

Ярошик возглавил «Оренбург» летом после ухода Марцела Лички в московское «Динамо». Под его руководством команда провела в общей сложности семь матчей, из которых выиграла лишь один, обыграв в Кубке России «Сочи» . 21 августа Ярошик объявил об уходе из клуба.

На данный момент оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с пятью очками в активе. В ближайшем матче команда сыграет в гостях с московским «Локомотивом» (17 сентября).

Ранее Ярошик признался, что хотел по-другому вернуться в Россию.

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