«Рад, что им не помогло»: Медведев критично высказался о фанатах на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) заявил, что болельщики на матче были невероятны в своей поддержке, однако испанские фанаты вели себя некрасиво в четвертом сете. Его слова передает Sports.ru.

«У нас были безумные розыгрыши, и я чувствовал с их стороны любовь к нам обоим. Единственная проблема — 1000 испанцев при счете 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень красиво. Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать», — заявил Медведев в интервью на корте.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона за 2 часа 42 минуты трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4). В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербским теннисистом.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Медведев оценил свой выход в финал US Open.