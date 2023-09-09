Неймар превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар оформил дубль в матче отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 с национальной командой Боливии, что позволило бразильцам одолеть соперников со счетом 5:1.

Теперь в активе форварда 79 голов за национальную бразильскую команду, по этому показателю он превзошел легендарного футболиста Пеле, который в своей карьере забил 77 мячей в составе сборной.

В матче с Боливией на 17-й минуте Неймар не реализовал назначенный 11-метровый удар.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый клуб для бразильца за пределами Бразилии.

Ранее Неймар назвал самое обидное поражение в карьере.