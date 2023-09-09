Медведев назвал сложность финала US Open c Джоковичем

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал, в чем видит сложность игры в финале Открытого чемпионата США (US Open) против второго номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), представителя Сербии Новака Джоковича. Его слова передает Sports.ru.

«Сложность в том, что он выиграл 23 Больших шлема. А я всего один. Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет», — заявил Медведев на корте после полуфинала турнира.

Медведев в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США одолел первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Джокович в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона за 2 часа 42 минуты трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4). В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербским теннисистом.

Финал Открытого чемпионата США у мужчин состоится 10 августа, ориентировочное время начала — 23:00 по московскому времени.

Ранее Медведев оценил свой выход в финал US Open.