Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), одолев в полуфинале лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), испанца Карлоса Алькарса.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона за 2 часа 42 минуты трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4). В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербским теннисистом.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Джокович ответил, будет ли смотреть матч Медведева и Алькараса.