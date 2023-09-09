Трансфер Кокорина назвали самым нелепым за всю историю «Фиорентины»

Итальянский журналист Россано Доннини заявил, что не расстроился уходу российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины», и назвал его приход в итальянский клуб нелепым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не думаю, что кто-то из болельщиков «фиалок» огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю «Фиорентины». Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию», — заявил журналист.

«Арис» арендовал Кокорина 5 сентября. Прошлым летом «Фиорентина» отдала 32-летнего россиянина кипрскому клубу в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали чемпионата. Также он был признан лучшим футболистом турнира.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Кокорин заявил, что ему не давали играть в «Фиорентине».