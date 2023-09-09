Бразилец Вендел высказался о срыве своего ухода из «Зенита»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел, комментируя тот факт, что ему не удалось сменить клубную прописку в летнее трансферное окно 2023 года, заявил, что счастлив находиться в российском клубе. Его слова приводит Globo Esporte.

«Я всегда говорю, что все стороны должны быть довольны. Если этого не происходит, жизнь продолжается. Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. В следующем окне может случиться что угодно, я не могу сказать, что хочу того или другого», — заявил футболист.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и матчи Кубка PARI Премьер. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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