Головин ответил, хотел ли он уйти из «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что в летнее трансферное окно 2023 года к нему проявляли интерес другие клубы, однако сам он пока не намерен покидать «монегасков». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Был интерес, но конкретного предложения не было. На данный момент я счастлив в «Монако». Не жду предложений, доволен тем, где я нахожусь», — заявил хавбек.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне «Монако» стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. В новом сезоне россиянин в трех матчах результативными действиями не отметился. Футболист вызван в расположение национальной команды России на сентябрьский сбор.

Ранее Головин рассказал, что мотивирует его играть за сборную.