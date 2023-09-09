Роналду оценил матч Португалии со Словакией, в котором он был наказан за грубую игру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился эмоциями после победного поединка со сборной Словакии в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024.

«Очень важная победа в сложном матче! Мы остаемся непобедимыми! Вперед, Португалия», — написал форвард.

Португалия обыграла Словакию со счетом 1:0, единственный мяч в матче забил Бруну Фернандеш.

Во время одного из игровых моментов Роналду пытался дотянуться до мяча, но задел ногой лицо вратаря Словакии Мартина Дубравки. Арбитр не стал удалять португальца, ограничившись желтой карточкой. Для форварда это предупреждение стало третьим в квалификации, из чего следует его дисквалификация на следующий матч.

Португальские футболисты сыграют с Люксембургом 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В группе квалификации Португалия занимает первое место, набрав 15 очков из 15 возможных. В этой группе также выступают сборные Лихтенштейна, Исландии, Боснии и Герцеговины.

Чемпионат Европы — 2024 по футболу состоится с 14 июня по 14 июля. Европейское первенство примут немецкие города. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии.

Ранее Роналду заявил, что его родной чемпионат Португалии превращается в цирк.