Ветеран «Спартака» заявил о разбалансировке команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что девятое место, которое занимают красно-белые после семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ), можно назвать неудовлетворительным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, как команда играет в атаке. Мне это нравится, если говорить о комбинациях, голах. Но «Спартак» разбалансирован, потому что те футболисты, которые должны обороняться, включая тех, кто должен помогать обороне, имеют с этим проблемы. Поэтому будет сложно решать серьезные задачи с такими проблемами», — заявил Кечинов.

Красно-белые не побеждают в Российской премьер-лиге на протяжении четырех матчей, три из которых завершились поражениями спартаковцев. В последнем сыгранном туре «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара».

После семи туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября на домашней арене против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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