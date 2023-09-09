Экс-жена боксера Бивола обвинила его в абьюзе

Екатерина Бивол, которая находится в процессе развода с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила его в абьюзивном отношении, заявив, что была для спортсмена вещью.

«Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с еще одним таким абьюзером. Который просто, извините, чай сам себе не мог сделать. <...> Почему мы живем в мире, где мы выполняем огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница». А потом говорит, что нужно слушаться. И деньги становятся его, а не твоими. Почему происходит такая несправедливость?» — написала экс-супруга спортсмена.

15 августа 2023 года Бивол сообщила, что юристы боксера подали документы для официального оформления развода.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Ранее экс-супруга боксера заявила, что лучше бы у него была любовница.