Джокович вышел в финал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), одолев в полуфинальном поединке представителя США Бена Шелтона.

Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился в трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4).

Соперником Джоковича по финалу станет победитель противостояния между представителем России Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Теннисисты свой матч проведут 9 сентября, ориентировочное время начала поединка — 02:00 по московскому времени.

Джокович — вторая ракетка мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, на его счету 39 выигранных турниров. 23 раза сербский теннисист выигрывал турниры Большого шлема. Трижды он становился победителем Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Джокович установил мировой рекорд.