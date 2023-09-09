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Ольховский рассказал, как нужно сыграть Медведеву в матче с Алькарасом

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву нужно играть очень цепко с Алькарасом

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Mike Segar/Reuters

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии ТАСС назвал испанского теннисиста Карлоса Алькараса фаворитом матча Открытого чемпионата США (US Open) с представителем России Даниилом Медведевым, однако отметил, что у российского спортсмена все равно есть шансы на успех в поединке.

«Медведеву нужно играть очень цепко, собранно, тогда борьба завяжется. Не думаю, что матч в вечернюю сессию сделает игру легче для Медведева, потому что при более высокой температуре мяч летит быстрее, но, с другой стороны, и у Алькараса будут медленнее лететь удары справа», — заявил Ольховский.

Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым, взяв верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится 9 сентября, и начнется не раньше 02:00 по московскому времени.

Алькарас является действующим победителем турнира. В 2022 году он в решающем матче в четырех сетах обыграл норвежца Каспера Рууда. Медведев выигрывал US Open в 2021 году, одержав верх над Новаком Джоковичем. Российский теннисист — третья ракетка мира, испанец — лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее тренер теннисиста Медведева рассказал, что нужно, чтобы победить Алькараса.

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