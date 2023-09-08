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Португалия с Роналду в составе обыграла Словакию

Португалия с Роналду в составе обыграла Словакию в отборе к Евро-2024

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Kai Pfaffenbach/Reuters

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Португалии обыграла национальную команду Словакии.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Бруну Фернандеш.

На 62-й минуте встречи форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пытался дотянуться до мяча, но задел ногой лицо вратаря Словакии Мартина Дубравки. Арбитр не стал удалять португальца, ограничившись желтой карточкой.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В своей группе Португалия занимает первое место, набрав 15 очков из 15 возможных. Словакия располагается на втором месте, имея в активе десять баллов.

В следующем туре Португалия примет на своем поле Люксембург. Встреча пройдет 11 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

Словакия примет на своем поле Лихтенштейн. Встреча пройдет 11 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени. Действующим победителем Евро является Италия, обыгравшая в решающем матче Евро-2020 сборную Англии. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы победили со счетом 3:2.

Ранее Испания забила семь мячей в ворота Грузии в матче квалификации Евро-2024.

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