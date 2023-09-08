Деменко: не могу сказать, что с Египтом играла сборная России

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Максим Деменко высказался по итогам товарищеского матча национальной команды с олимпийской сборной Египта. Он признался «Газете.Ru», что затрудняется в оценке игроков.

«Команда сейчас в таком состоянии, что давать игрокам оценку сложно. Они ни одной игры не провели в таком составе. Такое ощущение, что собрались потренироваться. Я не увидел ничего, чтобы можно было сказать, что это сборная нашей страны», — считает Деменко.

В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее главный тренер сборной России Карпин объяснил что считает недопустимым в игре своих футболистов.