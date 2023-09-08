Тарасова поддержала съемки документального сериала с участием Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала участие фигуриста Романа Костомарова в съемках документального сериала «Киборг», передает РИА Новости.

Тарасова заявила, что фильм с Костомаровым является хорошей историей, а самого фигуриста назвала величайшим спортсменом и человеком.

Фильм будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с подобным.

В январе 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля фигуриста выписали из больницы.

Ранее Илья Авербух заявил, что фигурист Костомаров будет для многих мотиватором.