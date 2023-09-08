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Канадский новичок «Лады» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Хоккеист «Лады» Джозефс: Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

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Reuters

Канадский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Трой Джозефс считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sport24.

«Овечкин — лучший русский хоккеист в истории. Он имеет все шансы побить самый недосягаемый рекорд Гретцки. Сидни Кросби и Овечкин навсегда останутся в истории НХЛ и всего хоккея», — сказал Джозефс.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Вячеслав Фетисов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.

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