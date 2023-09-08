Авербух о съемках Костомарова в сериале: он будет большим мотиватором для многих людей

Хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал новость о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров снимется в сериале, заявив, что фигурист станет мотиватором для многих людей, передает РИА Новости.

Авербух заявил, что находится на связи с Костомаровым, назвав его прекрасным и великим человеком.

«Конечно, он будет большим мотиватором для многих людей», — добавил Авербух.

Фильм будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с подобным.

В январе 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля фигуриста выписали из больницы.

Ранее фигурист Алексей Тихонов допустил возвращение Костомарова в ледовые шоу.