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В Госдуме предложили создать спортивный аналог Пушкинской карты

Депутат ГД Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты

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Депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать платежную карту, по аналогии с Пушкинской картой, предназначенную для оплаты расходов на спорт. Об этом сообщает RT.

В обращении законодатель привела статистику Минздрава России, согласно которой, за последние 20 лет наблюдается шестикратный рост случаев ожирения у подростков. По мнению законодателя, данные негативные явления связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для молодежи и высокой стоимостью инвентаря.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодежного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодежи из социально незащищенных групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — сказано в тексте обращения.

По замыслу парламентария, карта будет предназначаться малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет. Как и Пушкинская карта, она будет пополняться ежегодно за счет государственных средств.

В начале сентября Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных родителей.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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